الغبار يضرب الرياض لمدة 6 ساعات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الخرج والأفلاج ووادي الدواسر ورماح.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن رياح سطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية، فيما بدأت الحالة في تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الخامسة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، والقصيم، والشرقية.