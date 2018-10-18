الغذاء والدواء تضبط مسوقي منتجات بادعاءات طبیة مضللة بجدة

المواطن - جدة

تمكنت الھیئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجھات الأمنیة من ضبط مسوقي منتجات، تحمل ادعاءات طبیة وجنسیة مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت بحوزتھم كمیات كبیرة من المواد المخالفة في جدة.

وتتبعت الھیئة بائعي تلك المنتجات، وأعدت كمائن لھم، أدّت لضبطھم بالجرم المشھود، فتمت مصادرتھا وإحالتھم للجھات المختصة، بعد أن رصدت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبیع أو تعلن عن تلك المنتجات.

ودعت الھیئة إلى شراء المنتجات من منافذ البیع المرخصة، وعدم شرائھا من حسابات وھمیة على مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حسابات مشبوھة تسوّق أو تبیع منتجات غیر مرخصة من الھیئة، عبر الاتصال بـرقم 19999 أو تطبیق “بك نھتم”.