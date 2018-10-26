الـVAR يقود الشباب لكسر سلسلة النتائج السلبية بهزيمة القادسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الشباب من خطف فوزًا قاتلًا على حساب نادي القادسية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بدأ نادي القادسية الشوط الأول بضغط هجومي كبير وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في المباراة.

تمكن اللاعب إلتون جوزيه من تسجيل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

لم يدم تقدم القادسية طويلًا حتى تمكن نادي الشباب من تسجيل هدف التعادل سريعًا في الدقيقة الـ40 عبر اللاعب لويز أنطونيو.

وفي الشوط الثاني اتسم الأداء بين الفريقين بالهدوء التام وعدم وجود محاولات خطيرة، حيث انحصر اللعب كله في وسط الملعب.

تمكن نادي الشباب من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الـ96 عبر اللاعب خالد حسين كعبي.

ووسط اعتراضات من لاعبي القادسية على الهدف، لجأ حكم المباراة إلى تقنية الـVAR والتي أكدت على صحة الهدف الشبابي.

أصبح رصيد الشباب بعد الفوز 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

الهدف الاول لنادي ⁧#القادسية⁩ سجله اللاعب التون في الدقيقة 35

الشباب 0 : 1 القادسية ⁧#الشباب_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/yCcgcYA13U — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الاول لنادي ⁧#الشباب⁩ سجله اللاعب لويز انطونيو في الدقيقة 40

الشباب 1 : 1 القادسية ⁧#الشباب_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/FcHiDyMb1Y — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الشباب⁩ سجله اللاعب خالد كعبي في الدقيقة +90

الشباب 2 : 1 القادسية ⁧#الشباب_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/BiqM1RodpE — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018