الفائز محافظاً للمندق

المواطن - محمد قرهم

صدر قرار أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بتعيين محمد بن معيض الفائز محافظاً لمحافظة المندق.

وعبر الفائز عن سعادته بهذه الثقة، ورفع شكره لأمير منطقة الباحة على ما أولاه من ثقة.

وكان الفائز قد تقلد عدداً من المناصب الإدارية في عدد من الإدارات بمنطقة الباحة كان آخرها محافظًا لمحافظة بني حسن قبل أن يعيّن أخيراً محافظاً لمحافظة المندق.