الفارس يسلم سعود بن سلمان بن عبدالعزيز كأس أمانة الرياض لسباق الخيل 

المواطن - الرياض

سلم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس كأس الأمانة لسباق الخيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لفوز الجواد فيدرالي العائد لسموه في سباق الخيل بنادي الفروسية بالجنادرية.

وكان نادي الفروسية أقام اليوم السبت حفل سباقه الـ 22 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على كأسي أمانة منطقة الرياض ووزارة المالية.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع في وقت سابق أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السابع لكأس أمانة منطقة الرياض، فيما خصص الشوط الثامن لكأس وزارة المالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.