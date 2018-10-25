الفالح: برنامج الصناعة الوطنية سيجذب تريليوناً و600 مليار ريال
أكد تخصيص 44 مليار دولار له

الفالح: برنامج الصناعة الوطنية سيجذب تريليوناً و600 مليار ريال

2018/10/25
الساعة 11:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح تخصيص 44 مليار دولار لبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، موضحاً أن البرنامج سيجذب استثمارات تتجاوز تريليون و600 مليار ريال.

وأضاف الفالح خلال جلسة اليوم الثالث من منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أنه تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، مشددًا على أن لدى المملكة ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج.

وتابع الوزير الفالح أن المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية.

 


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