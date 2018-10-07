الفالح: تدشين استراتيجية مدن مبادرة مهمة تعزز مسؤوليتها لتمكين الصناعة الوطنية

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

برعاية وحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” استراتيجيتها وهويتها الجديدة بحضور حشد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والصناعيين والإعلاميين.

وخلال حفل الإطلاق، رحب الوزير رئيس مجلس إدارة “مدن” المهندس الفالح بالحضور مؤكداً أن تدشين “مدن” لاستراتيجيتها وهويتها الجديدة، يمثل مبادرة وخطوة مهمة تعزز من مسؤوليتها باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية، فضلاً عن كونها تدعم خطط الدولة المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، مما يتيح لها توفير فرص العمل لكوادرها الوطنية، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وفق رؤية جديدة تتمتع بحلول مبتكرة وتعاملات أكثر سلاسة.

وقال الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس): “إن الاستراتيجية والهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تتوافق مع توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيّده الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وتواكب حرصهما على ريادة القطاع الصناعي وازدهار الصناعة السعودية”.

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها “مدن” مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في الإقبال الملحوظ الذي تشهده المملكة اليوم على الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى نجاح “مدن” في التسويق وإبراز المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية.

من جانبه أشار نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبد الله العبد الكريم إلى الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصناعي في المملكة ودور مدن في هذا الصدد قائلاً: نطمح في ظل قيادتنا الحكيمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأن نحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في المجالات الواعدة للنمو بما يولد فرص عمل لأبناء هذا الوطن المبارك ويعظم المحتوى المحلي.

كما عبر المهندس خالد بن محمد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن شكره لمعالي الوزير وأصحاب المعالي والسعادة لتشريفهم حفل التدشين، مشيراً إلى أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو “مدن” لتحقيقها، وسعيها الدؤوب لتقديم الخدمات الأفضل والأحدث وتطوير القائم منها، بما يدعم الانطلاق نحو مرحلة متقدمة من العمل في خدمة شركاء “مدن” وتحقيق طموحاتهم.