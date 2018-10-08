الفالح: صفقة أرامكو وسابك ستُحدث نقلة نوعية للصناعة المحلية

المواطن - الرياض

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في حال إتمام صفقة شراء أرامكو لحصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك فإن هذا الأمر سيكون نقلة نوعية للصناعة المحلية وللتكامل بين قطاعين أساسيين.

وأشار الفالح إلى أنه بناء على تلك الخطوة سيكون هناك تأخير في طرح أرامكو إلى أن يتم المواءمة بين الشركتين وإضافة القيمة، موضحًا أن هناك إعادة هيكلة لقطاع الحديد لتنويع المنتجات والصناعات المعدنية لتكون أكثر تنافسية.

ولفت الفالح إلى أن الهدف من التعدين ليس فقط تحقيق الأرباح من المناجم بل إعطاء قاعدة تنافسية لقطاع الصناعة لإضافة القيمة لتحقيق صادرات ذات قيمة مضافة عالية فيها توظيف للمواطنين وفرص استثمارية للشركات.