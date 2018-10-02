الفالح: قادرون على سد أي عجز في سوق النفط العالمي

المواطن - الرياض

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التزام المملكة بتعزيز استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن الإيجابي بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف الفالح أن المملكة على استعداد لتوفير أي عجز قد ينشأ في المعروض للمحافظة على حصتها المعهودة عالمياً.

وتابع نيابة عنه المستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن عبدالكريم، خلال مؤتمر الطاقة العربي الـ 11 الذي انطلقت أعماله أمس (الاثنين)، بمدينة (مراكش) المغربية أن الفرصة لا زالت أمام الدول العربية للتعاون لدعم استقرار السوق عالمياً وتطوير مجالاته بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يخص تنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.