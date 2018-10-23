الفالح: قطعنا شوطًا طويلاً في كسب ثقة المستثمرين

المواطن - الرياض

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة حققت شوطًا طويلاً في مجال كسب ثقة المستثمرين والمساهمين في مجال النفط.

وقال الفالح خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي انطلق اليوم ويستمر حتى الخميس : “نؤمن بتحقيقنا شوطًا طويلًا في كسب ثقة المستثمرين والمساهمين، من خلال رفع عملية الإنتاج النفطي وضمان خلق حوار مشترك بين الدول المصدرة للنفط.”

وكان الفالح قد وقع اليوم صفقات بـ 50 مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المملكة من الدول الكبيرة المنتجة للغاز ومستمرة في تطوير مشاريعها الاستثمارية.

وكانت الرياض قد شهدت صباح اليوم انطلاق، فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.