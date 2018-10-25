الفالح: كانت هناك محاولات لإفشال مبادرة مستقبل الاستثمار ولم تنجح

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أنه كانت هناك محاولات لإفشال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ولم تنجح.

وأضاف الفالح بحسب تصريحات إعلامية إلى قناة روسيا اليوم على هامش جلسة اليوم الثالث من منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض، صباح اليوم الخميس، أن المملكة تراقب أسواق النفط عن كثب وستقوم بالخطوات اللازمة للحفاظ على استقرارها.

واستبعد الفالح أن تزيد السعودية إنتاجها ما لم تحدث تغيرات في الأسواق، وقال: “لا أتوقع زيادة الإنتاج إلا إذا تغيرت معطيات المخزونات النفطية”.

وفي سياق متصل، قال الفالح خلال جلسة اليوم، إن المملكة تمر بأزمة بسبب ما حدث وهو أمر مؤسف وغير مقبول والجميع حزين بسببه، لكن المملكة تمر أيضاً بفترة تحول تاريخية غير مسبوقة والقطار انطلق ولن يتوقف.