الفالح: ليس لدينا ضمانات بألا يرتفع النفط فوق الـ100 دولار للبرميل

المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن المملكة لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة.

وأكد الفالح لوكالة أنباء تاس عندما سُئل عما إذا كان يمكن تكرار هذا الحظر أنه “لا توجد نية”.

وقال الفالح إن “السعودية دولة مسؤولة جداً ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة”.

وأضاف الفالح أنه “من المحتمل أن يرتفع الإنتاج السعودي في المستقبل القريب إلى 11 مليون برميل يومياً على أساس ثابت، غير أننا لا يمكننا إعطاء ضمانٍ بألا يرتفع النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن ارتفاع أسعار النفط أكثر مما يجب قد يتسبب بإبطاء الاقتصاد العالمي ويسبب ركوداً.

وتابع “إذا نقصت 3 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط في 2019 لن نستطيع تغطية هذه الكمية وعلينا استخدام احتياطيات النفط”.