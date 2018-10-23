الفالح ومسؤولو منظومة الطاقة والصناعة يوقعون عدداً من الاتفاقيات اليوم

المواطن - تصوير: أثير الحربي
من المقرر أن يوقع وزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولو منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء الدوليين ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار .
يأتي ذلك في اليوم الأول من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
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