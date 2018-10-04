المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الفتح بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

ويُسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تعادل في 3 مباريات، وهُزم في لقاء وحيد أمام الهلال المتصدر، قبل أن يتغلب على الاتحاد اليوم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتساوي مع الأهلي، حيث لم تستقبل مرماهم أي هدف خلال 3 مباريات.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه الشباك منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بالتساوي مع الأهلي أيضًا، بعد عدم استقبالهم لأي هدف خلال 9 مواجهات.