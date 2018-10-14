الفرج والجبرين والعويس يُغادرون معسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

سمح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لثلاثي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس بمغادرة معسكر الأخضر.

ولم يُشارك نجم وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج في تدريبات الأخضر الجماعية، اليوم الأحد، لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، التي يُعاني منها منذ مباراة البرازيل، حيث اكتفى بالعلاج الموضعي برفقة الجهاز الطبي.

وواصل نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، اليوم الأحد؛ نظرًا لمعاناته من آلام في العضلة الضامة قبل انطلاق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

ووافق بيتزي على مغادرة سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين لمعسكر الأخضر واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما بعد تأكد عدم مشاركتهما، فيما سمح لحارس المرمى محمد العويس بمغادرة المعسكر؛ لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة البرازيل.

ويُلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي، مساء يوم غد الاثنين، في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.