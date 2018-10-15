الفواز ومسعود يحضران مباراة السعودية والعراق

المواطن - محمد سمعه

حرص قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على حضور مباراة السعودية والعراق، والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر” أن قصي الفواز رئيس اتحاد القدم السعودي، حضر المباراة مع عبدالخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي.

كما شهدت المباراة كذلك حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعبدالعزيز الشمري سفير السعودية لدى دولة العراق.

وكانت المباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل اللاعب مهند علي الهدف الأول للمنتخب العراقي، ثم تعادل اللاعب عبدالعزيز البيشي للمنتخب السعودي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

تُختتم مباريات الدورة الرباعية غدًا بمواجهة المنتخب الأرجنتيني، للمنتخب البرازيلي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.