الفواز يجول على الهلال والشباب

المواطن - مروة نبيل

زار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، اليوم الأحد، ناديي الهلال والشباب، برفقة عضو مجلس الإدارة، الدكتور تركي العواد.

وتأتي زيارة قصي الفواز إلى الهلال والشباب، في إطار برنامج الزيارات التي يقوم بها، للتواصل مع الأندية، وتعزيز العلاقة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وإداراتها.

والتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال زيارته إلى نادي الشباب رئيس الليوث، خالد البلطان وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة.

ونشر نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لزيارة قصي الفواز لليوث اليوم، وأكد أنه اطلع على المنشآت، وأبدى سعادته بإمكانيات النادي.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، إلى أن قصي الفواز التقى خلال زيارته بالرئيس التنفيذي طارق التويجري، وأمين عام النادي عبدالله الجربوع، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر، إبراهيم الحبردي، وسليمان الهتلان.