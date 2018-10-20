الفواز يُهنئ الأخضر الشاب.. ويُطالب اللاعبين باللقب الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز على تهنئة الأخضر الشاب عقب الفوز على ماليزيا في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً.

وأجرى الفواز اتصالاً هاتفياً بالمشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس، بارك فيه فوز المنتخب السعودي على ماليزيا بهدفين مقابل هدف، واطمأن على بعثة الأخضر الشاب.

وطالب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعبي الأخضر الشاب بتقديم المزيد من الجهود من أجل تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات في الطريق إلى التتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً.

ونقل الفواز خلال اتصاله تحيات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تركي آل الشيخ وتمنياته للأخضر الشاب بالتوفيق في مبارياته المقبلة.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عاماً في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا والتي تضم منتخبات الصين، طاجيكستان، وماليزيا، ويسعى الأخضر الشاب للمنافسة على اللقب القاري، وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.