الفيحاء يوافق على رحيل العمار
بسبب ظروفه الخاصة

الفيحاء يوافق على رحيل العمار

2018/10/20
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن موافقته على رحيل مدير الكرة، سليمان العمار، من منصبه، وتعيين محمد الهندي بدلًا منه.

وأشار حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة، سعود الشلهوب، عقد اجتماعًا مع سليمان العمار، والذي اعتذر عن مواصلة العمل لظروفه الخاصة، وتم الاتفاق على قبول الاعتذار.

وأصدر رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، قرارًا بتكليف محمد الهندي مديرًا للكرة، مع استمرار جاسر الجاسر إداريًّا للفريق ومديرًا للاحتراف.

وقدم الشلهوب شكره وتقديره لـ”سليمان العمار”؛ نظرًا لما قدمه في خدمة نادي الفيحاء طوال مسيرته الحافلة كلاعب ثم كإداري وأخيرًا كمدير للكرة، ومساهمته الفاعلة في العديد من النجاحات والإنجازات.


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