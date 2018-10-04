الفيديو يُجهز الفيصلي لمواجهة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مرانه الرئيسي، مساء الأربعاء، استعدادًا لملاقاة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني البلجيكي مريشيا ريدينك استعداداته لمباراة النادي الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري، بمحاضرة فنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، عبر تقنية الفيديو.

وفرض مدرب اللياقة جيوفاني ميلتشيوري العديد من التدريبات اللياقية، لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بدنيًّا بشكل جيد، وطبق الجهاز الفني النهج الذي سيخوض به مباراة النادي الأهلي المقبلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز التاسع بـ4 نقاط.