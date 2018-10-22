الفيصل معزيًا أسرة خاشقجي: نشاطركم الأحزان وندعو للفقيد بالرحمة

المواطن - الرياض

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازية ومواساته لذوي الفقيد جمال خاشقجي.

وقال الأمير خالد الفيصل : “نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له”.

وختم سموه بالقول: ” نشاطركم الحزن وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهمكم الله الصبر والسلوان”.