الفيصل معزيًا أسرة خاشقجي: نشاطركم الأحزان وندعو للفقيد بالرحمة

الفيصل معزيًا أسرة خاشقجي: نشاطركم الأحزان وندعو للفقيد بالرحمة

2018/10/22
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1825
0
طباعة
المواطن - الرياض

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعازية ومواساته لذوي الفقيد جمال خاشقجي.
وقال الأمير خالد الفيصل : “نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له”.
وختم سموه بالقول: ” نشاطركم الحزن وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهمكم الله الصبر والسلوان”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :