الفيصل يعلن اليوم الفائز بـ جائزة الاعتدال 2018

الموطن - جدة

من المقرر أن يعلن أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، عن شخصية الاعتدال للعام 2018.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة: إن الإعلان سيتم خلال مؤتمر يُعقد اليوم الأربعاء بمقر الإمارة في جدة.

والمعروف أن الجائزة نبعت من فكر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي عنوانها “لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي”.

تحظى هذه الجائزة بمكانة متميزة من خلال ارتباطها باسم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وهي تأتي لتكون حافزًا مهمًّا للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وتسعى جائزة الاعتدال إلى أن تكون الجائزة الرائدة والمتميزة على مستوى العالم في مجال خدمة الاعتدال وتكريم رواده، ومكافحة التطرف بكافة أشكاله.

أهداف الجائزة:

دعم وإبراز الجهود والأنشطة والمبادرات الرائدة والمبدعة التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات أو الهيئات والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال والحصانة الفكرية وتنشر ممارسته في المجتمع.

تكريم الشخصيات أو الجهات المتميزة التي قامت بجهود ودور ريادي في تعزيز ونشر منهج الاعتدال والوسطية في العالم علميًّا أو فكريًّا أو اجتماعيًّا أو سياسيًّا.

إبراز الصورة الحقيقة والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في مجال الاعتدال وتأكيد دورها في تأصيل وتعزيز قيم الاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب.

تشجيع روح المبادرة المتميزة في مجال خدمة الاعتدال بكافة أشكاله، والتشجيع على بذل الجهود في مكافحة التطرف.