القانوني الشايع لـ”المواطن”: عبدالغني ومعاذ معرّضان للإيقاف والغرامة

المواطن - طارق سعد

أكّد القانوني عبدالله الشايع أن الشجار الذي حدث بين اللاعبين حسين عبدالغني وحسن معاذ عقب مباراة الاتحاد وأحد يخضع لسلطة لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف الشايع: “كونها وقعت داخل المنشأة الرياضية فهي تحت صلاحية الاتحاد السعودي ولجانه، الشجار وقع في غرفة الملابس وربما لم يشاهده المراقب أو المنظمون، وبالتالي فإن الطرف المتضرر عليه أن يُقدِّم شكوى للمراقب بالحادثة وعندها تعقد لجنة الانضباط جلسة تحقيق للطرفين”.

وأوضح الشايع أن العقوبة على الأطراف المشتركين في المشاجرات هي الإيقاف كحد أدنى 6 مباريات وغرامة قدرها 60 ألف ريال، مُنوّهاً أن هذا البند لم يخضع لسلطة تقديرية كغيره من العقوبات إلا في حالة تشديدها، وقد يصيح الإيقاف أكثر من 6 مباريات وقد تتم مضاعفة العقوبة بشكل رادع وفق سلطة لجنة الانضباط التقديرية.

واختتم الشايع تصريحه لـ”المواطن“: ” قد تتخذ الواقعة بين معاذ وعبدالغني منحى آخر، في حال ذهب المتضرر لتقديم شكوى للشرطة، والتي قد يتم تحويلها للنيابة العامة ثم للمحكمة للبت شرعاً في الواقعة وهذا لا يتعارض مع العقوبات الانضباطية ضد اللاعبين.