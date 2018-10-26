القاهرة تحتضن سوبر الأهلي المصري والاتحاد 27 نوفمبر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توصله لاتفاق مع نظيره المصري على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي المصري ونادي الاتحاد يوم السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وأعلن اتحاد القدم السعودي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن إقامة مباراة السوبر بين الأهلي القاهري والاتحاد في مدينة القاهرة يوم 27 نوفمبر.

ويأتي اتفاق الاتحادين السعودي والمصري تجسيدًا للتعاون المشترك بينهما، وتأكيدًا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين الاتحادين بجانب العمل على إظهار البطولة بالشكل الذي يليق بها.

وأعرب الاتحادان السعودي والمصري عن شكرهما البالغ للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة والوزير المصري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أكد أن المارد الأحمر لم يُمانع في اللعب في السوبر المصري السعودي ضد نادي الهلال، لكنه رغب في تعديل المواعيد من أجل مصلحة الفريق، خاصة مع مشاركة الأهلي في الدوري المصري والبطولة الإفريقية والبطولة العربية.