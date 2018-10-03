القبض على رضوان فايد الهارب من السجن الفرنسي عبر هليكوبتر

المواطن - متابعة

أكدت مصادر في الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، أنها قبضت على رجل العصابات رضوان فايد الذي فرَّ من السجن في الصيف الماضي عبر طائرة هليكوبتر.

وأبلغت المصادر وكالة “رويترز” أن رضوان فايد الذي تتعقبه الشرطة منذ أوائل يوليو بعد أن هربه مسلحون من السجن في طائرة هليكوبتر، اعتقل في بلدة كري شمالي باريس.

وكان رضوان فايد يقضي عقوبة السجن 25 عاماً في سجن جنوبي العاصمة الفرنسية في جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010.

ولفت السجين الفرنسي رضوان فايد الأنظار إليه بعد هروبه من أحد السجون في العاصمة باريس في عملية محكمة أربكت حسابات إدارة السجن.

“المواطن” تقدم فيما يلي عدداً من المعلومات حول رضوان فايد منها:

رضوان فايد من مواليد 10 / 5 /1972 أي أن عمره حوالي 46 عاماً.

يمضي رضوان فايد عقوبة السجن 25 عاماً لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلّح أسفرت عن مقتل شرطية، في عام 2010.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يهرب فيها من السجن فقد سبق له الهرب قبل خمس سنوات.

في الهروب الأول احتجز رضوان فايد 4 حراس وهدد بتفجير السجن بمتفجرات كانت في حوزته حتى تم له الهروب.

في الهروب الثاني استخدم مروحية واستعان بـ3 أشخاص مدججين بالسلاح.

للمرة الأولى في فرنسا التي تهبط فيها مروحية داخل السجن لمساعدة سجين على الهروب.

وزيرة العدل اعترفت بذكاء رضوان فايد بقولها: لقد كانت عملية هروب مثيرة.

شركاء رضوان فايد الذين ساعدوه في الهرب سرقوا مروحية وأجبروا قائدها على تنفيذ العملية.

عثر على المروحية فيما بعد على مسافة 40 كم من السجن.

تم القبض على شقيق رضوان فايد لإجبار أخيه الهارب على تسليم نفسه.