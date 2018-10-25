القحطاني ردًا على نور: بعد الفار ما عاد فيه شكوك يا أسطورة

المواطن - مروة نبيل

بارك نجم الهلال المعتزل، ياسر القحطاني، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعد الفوز على الاتحاد اليوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تقنية الفيديو “الفار” تُنهي أي شكوك حول احتساب ركلات الجزاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بثلاثية مقابل هدف، سجلها محمد كنو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو، وأحرز للعميد الصربي ألكسندر بيزيتش.

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمدلله.. مبروك لكل الزعماء.. فرحة أبو سلطان الأمير محمد بن فيصل تسوى الدنيا وما فيها.. ولا أنسى دعم الأستاذ فهد الراشد ووقوفه مع الفريق يستاهل ألف مبروك”.

وتابع نجم الهلال السابق تغريدته قائلًا: “مبروك يا أعظم مدرج في التاريخ .. هارد لك للعميد وبالأخص صديقي الغالي نواف المقيرن”.

ورد القحطاني على محمد نور قائلًا: “أبو نوران حبيب قلبي بلنتيين واضحة وضوح الشمس الأول حتى ولو لم يكن متعمدا فهو أعاق إدواردو عن الهجمة والثاني ما راح لاعب الاتحاد للكورة أساسًا.. وبعد الفار ما عاد فيه شكوك يا أسطورة”.

وكان نجم نادي الاتحاد السابق، محمد نور قد صرح لقناة KSA SPORTS بعد مباراة الهلال والعميد أن “المواجهة كانت غريبة من جانب الحكم الذي احتسب ضربتي جزاء ضد النمور بكل أريحية”.

وبعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده لـ18 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق، فيما تجمد رصيد العميد عند نقطتين، ليتذيل المسابقة.