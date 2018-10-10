القحطاني سخر من تنظيم الحمدين ففضح عقلياتهم .. آخر تقليعاتهم ” جيمس بوند”

المواطن - الرياض

سخر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من تنظيم الحمدين، الذي وصفه سابقًا بأنه وزير إعلام الظل، ثم وصفه بأنه مسؤول الخلايا الإلكترونية ثم قالوا إنه رئيس فريق التحقيقات الأمنية.

وتابع القحطاني أن آخر “تقليعات” تنظيم الحمدين قالوا عنه إنه كان في تركيا متقمصًا شخصية “جيمس بوند”، واصفًا إياهم بقوله: إلا الحماقة أعيت من يداويها.

وأضاف القحطاني: بعيدًا عن السخرية: كل هذه الأكاذيب والتلفيقات المضحكة قالوها عني لمجرد أنني كتبت عنهم بتويتر.

وقال: لاحظوا في تويتر فقط.. من هنا تفهمون عقلياتهم في الترهات التي ينشرونها عن الكبار الذين أعادوهم لجحورهم وعن دولتنا العظيمة التي حولتهم لجزيرة معزولة لا يعادل حجمها حارة من حواري الرياض.