القرني: الفضا والنت والتلفاز والبث المباشر .. كلها بأخبار ابن سلمان في حالة طوارئ

المواطن - الرياض

أشاد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بكلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس في جلسة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤكدًا أن العالم كله يشهد له بالذكاء والفطنة وحسن المنطق.

وقال القرني في تغريدة له عبر تويتر :

الفضا والنت والتلفاز والبث المباشرْ

كلها باخبار “بن سلمان” في حالة طواري

صارت النشرات باسمك تدّهر غايب وحاضرْ

مرضي الدنيا ومزعلها بليلك والنهاري

بالجواب الفذ والقول الحكيم لمن يناظر

مشغل العالم وكل اقطارها سامع وداري

وكانت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية كانت قد سلطت الضوء على مشاركة ولي العهد التي تحدث فيها عن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.

وعبَّر ولي العهد عن ثقته في تطور المنطقة وتحول الشرق الأوسط إلى أوروبا الجديدة، مؤكدًا أن هذه هي الحرب التي يعيش من أجلها ويتمنى أن يمد الله في عمره حتى يرى دول المنطقة في مصاف العالم المتقدم.

وأشاد ولي العهد بعزيمة الشعب السعودي التي لا تلين ولا تنكسر وشبهها بأنها مثل جبل طويق الشهير في المملكة.