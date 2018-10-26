القريات تشيع الشراري المغدور في الأردن

المواطن - القريات

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة القريات، المواطن عبد الله بن معتق الشراري، الذي قتل على يد اثنين من أصحاب السوابق في الأردن، حيث تم دفن جثمانه بمقبرة العقيلة ظهر أمس الخميس.

الجدير بالذكر أن المواطن السعودي عبدالله معتق الشراري البالغ من العمر ٦٠ عاما كان قد اختفى في ظروف غامضة في دولة الأردن مساء يوم السبت الماضي 19-10-2018 في منطقة الأزرق.

وفي وقت سابق أكد خالد ابن المواطن عبدالله معتق الشراري أن السلطات الأردنية عثرت على مركبة والده من نوع سوبربان جمس م ٢٠٠٠ يوم الاثنين صباحًا بقيادة شخصين من الجنسية الأردنية بعد وقوع حادث سير لهما بمركبة الفقيد واصطدامهما بمركبة نقل من نوع دينا يقودها شخص من الجنسية السورية والذي توفي على أثر الحادث.

واعترف المجرمان بقيامهما بقتل المواطن الشراري بعد أن ضرباه بحديدة على مؤخرة رأسه وقاما بدفنه لإخفاء معالم الجريمة.