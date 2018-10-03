القصبي يعلق على توقيع جمعية الثقافة والفنون شراكة مع السجون

المواطن - الرياض

علّق الفنان ناصر القصبي، على توقيع رئيس جمعية الثقافة والفنون، عمر السيف، شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين.

وأوضح القصبي عبر حسابه الرسمي: “أول ما قال رئيس جمعيه الثقافة والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمه مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا”.

وأضاف: ”هذا هو دوركم؟ أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة والسجون”، مضيفًا: ”خبر عظيم جمعية الثقافة والفنون تُعلن إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب”.

وتابع قائلًا: ”ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت”.