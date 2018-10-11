القوات السعودية تشارك في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات

المواطن - الرياض

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 في دورته ٢٨ والذي سيقام بقاعدة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 صفر إلى 7 ربيع الأول 1440 هـ بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية

كما يشارك في التمرين إلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإماراتية عدد من الدول الشقيقة والصديقة المتقدمة في مجال العمليات الجوية.

ويعد هذا التمرين من التمارين المشتركة المهمة التي تشارك فيها القوات الجوية مع القوات الجوية الأخرى للرفع من الجاهزية وتعزيز العمليات الجوية ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات مع القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة.