كتيبة الموت الحوثية وقعت في كمين القوات السعودية

المواطن - الرياض

وجهت القوات السعودية ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن نصبت كمينًا استهدف كتيبة الموت التابعة للانقلابيين.

ونفذت القوات السعودية المشتركة كميناً عسكرياً ضد الميليشيات التي حاولت التمركز قرب الحدود السعودية قبالة منطقة جازان.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات السعودية المشتركة المكونة من القوات البرية ومشاة البحرية تعاملت مع العناصر الحوثية الملقبة بـ”كتيبة الموت”. واستهدفت القوات السعودية المشتركة كتيبة الموت بقذائف الهاون والمدفعية ومساندة من مروحيات الأباتشي وطيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ودمرت تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم، لتسفر العملية عن مقتل 20 عنصراً، بينهم قيادي وفرار آخرين.