القوة الجوية العراقي بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي القوة الجوية العراقي بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك بعد الفوز على نادي التين أسير من دولة تركمانستان بثنائية دون رد في المباراة النهائية.

ونجح فريق القوة الجوية في إنهاء الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب حمادي أحمد عبدالله في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني واصل فريق القوة الجوية تألقه الهجومي ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر اللقاء.

تُوج القوة الجوية بلقبه الثالث على التوالي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ليتعادل مع نادي الكويت الكويتي والذي نال اللقب من قبل في ثلاث مناسبات.

سيواجه فريق القوة الجوية، الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا على بطولة كأس السوبر الآسيوي خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس ناديا كاشيما أنتلرز الياباني وبيرسيبوليس الإيراني على الظفر بلقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي.