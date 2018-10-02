القيادة تهنئ الرئيس الألماني بذكرى يوم الوحدة لبلاده

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة السعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.