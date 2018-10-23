القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية الكاميرون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس بول بيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي للشعب الكاميروني الصديق.