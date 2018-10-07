الكذب والتدليس في فيلم رعب أكشن.. أنتجته الجزيرة وبطله خاشقجي !

الكذب والتدليس في فيلم رعب أكشن.. أنتجته الجزيرة وبطله خاشقجي !

2018/10/07
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تبرع الجزيرة دومًا في الكذب والتدليس، ولما لا وهي أداة في يد أكبر داعمي الإرهاب في العالم قطر ومن خلفها إيران، ولهذا ليس من المستغرب أن تنقل أحداثًا غير حقيقية عن واقعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بتصريحات وقصص جميعها مختلقة ومن نسج الخيال.

ولأن المنتج هي الجزيرة، فالحصيلة النهائية أمام المشاهد والقارئ هو فيلم رعب، حيث نقلت عن مصادر “غريبة” أن الكاتب الذي تسعى المملكة إلى إيجاده وتبحث عنه للاطمئنان عليه لأنه في الأساس مواطن سعودي، تعرض لاختطاف على يد المملكة بل إنه تم تعذيبه وقتله!

ووظفت الجزيرة مصطلحات عديدة صادمة، وتنم عن التدليس في “الفيلم الأكشن التركي” الجديد الذي يهدف إلى تشويه المملكة.


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