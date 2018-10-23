الكرملين: أُبلغنا أن الأسرة المالكة في السعودية لا صلة لها بمقتل خاشقجي وسوى ذلك رهن التحقيقات

المواطن - الرياض

أوضح الكرملين أن روسيا أُبلغت أن الأسرة المالكة في السعودية لا صلة لها بمقتل جمال خاشقجي وما عدا ذلك رهن التحقيقات.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد أن العدالة والشفافية تمثلان نهج المملكة في كافة القضايا ولا يُثنيها سوى مبدأ تطبيق العدالة.

كما شدد الصمعاني، على أن المدة والإجراءات في كافة القضايا نظمتها القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويمكن للقضية أن تأخذ وقتاً.