الكرملين يرد على حديث ترامب حول اتهام بوتين بـ عمليات اغتيال

المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يوجه أي اتهامات مباشرة ضد نظيره الروسي، فلاديمير بوتين خلال المقابلة التي أجراها مع برنامج “60 دقيقة”، وذلك بشأن ضلوعه في تنفيذ عمليات اغتيال أو تسمم.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، أنه لا يستطيع القول إن ترامب “اعترف بالاحتمال”، كما نوه إلى “ضرورة” المرونة عند تفسير اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي، مضيفاً أنه “من الواضح أنه لن تكون هناك أي إجابة أخرى، فهذه إجابة الرئيس الأمريكي وهو لم يوجه أي اتهامات مباشرة”، حسبما أفادت “سي إن إن”.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية حديثه لافتًا إلى أنه “لا يوجد أي دليل على وجود تلك الاتهامات المتعلقة بالرئيس الروسي”، مضيفاً: “لطالما قلنا بأن روسيا لم تملك ولا تملك ومن غير الممكن أن يكون لها أي علاقة بتلك الاتهامات”.

وكان ترامب قد قال خلال برنامج “60 دقيقة” إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، “ربما” يكون “متورطا” في عمليات الاغتيال والتسمم، لكن ذلك الأمر لم يحدث في الولايات المتحدة.