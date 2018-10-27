الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار في الخفجي .. 90 دقيقة لإعادة التيار

المواطن - الخفجي

اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع التيار عن بعض المشتركين في محافظة الخفجي بسبب العواصف الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها : استكمال عودة الخدمة الكهربائية خلال ساعة ونصف لكامل المشتركين المتأثرين في محافظة الخفجي بسبب العواصف الرعدية القوية، والشركة تعتذر عن الانقطاع الخارج عن إرادتها.