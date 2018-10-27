الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار في الخفجي .. 90 دقيقة لإعادة التيار

اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع التيار عن بعض المشتركين في محافظة الخفجي بسبب العواصف الرعدية التي تعرضت لها المحافظة اليوم.
وقالت الشركة في بيان لها : استكمال عودة الخدمة الكهربائية خلال ساعة ونصف لكامل المشتركين المتأثرين في محافظة الخفجي بسبب العواصف الرعدية القوية، والشركة تعتذر عن الانقطاع الخارج عن إرادتها.
وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تسببت في انقطاع التيار وتدني الرؤية على بعض الطرق.
ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى توخي الحيطة والحذر على طرق الدمام خاصة طريقي الدمام – الخفجي والدمام – النعيرية بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ، حائل، القصيم، الشرقية ،الرياض ،الحدود الشمالية الجوف) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.