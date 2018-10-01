الكهرباء تعتذر للمشتركين وتعلن إعادة الخدمة للمتأثرين بحريق الرياض

المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء إعادة الخدمة لكل المشتركين المتأثرين بالانقطاع جراء الحريق في محطة كهرباء بالرياض.

وقدمت السعودية للكهرباء شديد الاعتذار، كما قدمت شكرها للدفاع المدني على ما بذلوه من جهود كبيرة.

واشتعل حريق هائل في إحدى محطات الكهرباء في الرياض اليوم الاثنين.

وتصاعدت ألسنة اللهب من المحطة وشوهدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الحريق اشتعل في محطة الكهرباء في حي النفل شمالي الرياض.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان سابق لها: إن حريق اندلع في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، والدفاع المدني وفرق الصيانة بالشركة يباشران الحادث.