الكوليرا تقتل 42 شخصًا.. ومنظمة الصحة تعلن إصابات جديدة

المواطن - متابعة

صرحت منظمة الصحة العالمية -في أحدث تقرير لها- أن وزارة الصحة الصومالية أعلنت عن إصابة 29 حالة جديدة بوباء الكوليرا خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت المنظمة أن 45 % من الحالات الجديدة تتعلق بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ودعت إلى تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية الهشة في الصومال، كما دعت إلى تدريب العاملين في المجال الصحي في الصومال للمساعدة في التغلب على الأمراض، وزيادة البنية التحتية للمراقبة من أجل تعزيز الاستجابة في الوقت المناسب عند تفشي الأمراض في الصومال.

وكان قد توفي 42 شخصًا في الصومال، نتيجة إصابتهم بالكوليرا منذ ديسمبر الماضي.