الكويت تعلن تضامنها مع المملكة وتندد بحملة الإساءة الظالمة

المواطن - الرياض

أعربت الكويت اليوم عن رفضها التام للحملة الظالمة التي تستهدف الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي وأعرب عن أسفه للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها، مؤكداً ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات المختصة حول هذه القضية.

وأضاف الصالح “كما أعرب المجلس عن رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

وأكد المسؤول الكويتي، تضامنه ووقوفه مع الرياض في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة الشقيقة والإساءة إلى مكانتها المعهودة.

وعبَّر الصالح عن تقديره العميق للدور الايجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على الأصعدة كافة العربية والإسلامية والدولية.