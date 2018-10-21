الكويت: قرارات الملك سلمان تعكس حرص السعودية على احترامها لمبادئ القانون

المواطن - الرياض

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية: إن دولة الكویت قد تابعت باهتمام قضیة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي وتُعرب عن ترحیبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز بشأن هذه القضیة.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن قرارات خادم الحرمين تعكس حرص المملكة والتزامها بالوصول إلى الحقیقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذین یقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقدیمهم إلى العدالة.