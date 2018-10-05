اللعب العنيف يحرم الاتحاد من الصحفي مباراتين وتغريمه 10 آلاف

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي إيقاف اللاعب زياد الصحفي لاعب نادي الاتحاد مباراتين، وذلك بعد مشاركته في مباراة الفتح بالأمس في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب الصحفي لمدة مباراتين عن طريق إيقاف مباراة واحدة، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف لاستخدامه اللعب العنيف حيث اعترض لاعبًا منافسًا بالانزلاق خلال لقاء الفتح.

ويذكر أن الفتح كان تفوق على الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد، لتستمر النتائج السلبية للعميد في خامس جولات الدوري.