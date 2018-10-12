الليرة التركية ترتفع بعد أنباء عن صفقة مع أمريكا

المواطن - متابعة

ارتفعت الليرة التركية اليوم قبل ساعات من محاكمة القس الأمريكي المعتقل في تركيا بتهمة التجسس بعد تردد أنباء عن صفقة مشبوهة بين أنقرة وواشنطن.

وارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار بحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرة يوم الخميس، عندما ربحت ثلاثة بالمائة بفعل التوقعات بالإفراج عن برانسون وإعادته إلى الولايات المتحدة بعد جلسة يوم الجمعة.

يذكر أن القس الأمريكي أندرو برونسون محتجز في تركيا منذ عامين بتهمة الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 في تركيا.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أعرب عن أمله بالإفراج عن أندرو برونسون قريبًا، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وجود صفقة بين واشنطن وأنقرة تسمح بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا خلال أيام.

وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن الصفقة تشمل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا مقابل إصدار حكم بالسجن بحق برونسون يساوي المدة التي أمضاها في السجن، أو السماح له بأن يمضي جزءا من مدة العقوبة في الولايات المتحدة.