الماتادور الإسباني يحتفط بالصدارة.. وجوكوفيتش يزيح فيدرر

المواطن - أميرة محمد

شهدت القائمة التي صدرت، اليوم الاثنين، عن التصنيف العالمي للتنس، ارتقاء اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش، إلى المركز الثاني، عقب تتويجه بلقب بطولة شنغهاي للأساتذة.

وتراجع اللاعب السويسري روجر فيدرر إلى المركز الثالث، عقب فشله في الدفاع عن لقبه في نفس البطولة، واكتفائه بالوصول إلى نصف النهائي.

ومن جانبه حافظ اللاعب الإسباني رافائيل نادال على مركزه الأول في التصنيف العالمي، ولكنه بات مهددًا بقوة بفقدانه لصالح جوكوفيتش، بعدما تقلص الفارق بينهما إلى 215 نقطة.

ولم تشهد المراكز الأولى أي تغيير آخر، في الوقت الذي حقق فيه الكرواتي بورنا تشوريتش، قفزة كبيرة عقب وصوله إلى نهائي بطولة شنغهاي، حيث ارتقى 6 مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ13 عالميًا.

وصعد الياباني كي نيشيوركي مرتبة واحدة، بعد وصوله إلى ربع نهائي شنغهاي ليحتل المركز الـ11 عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه البلجيكي ديفيد جوفين مرتبة واحدة، ليتواجد في المركز الـ12 عالميًا.

وفيما يلي المراكز الـ10 الأولى في التصنيف العالمي:

1- رافائيل نادال: 7,660 نقطة

2- نوفاك جوكوفيتش: 7,445 نقطة

3- روجر فيدرر: 6,260 نقطة

4- خوان مارتن ديل بوترو: 5,860 نقطة.

5- ألكسندر زفيريف: 5,025 نقطة.

6- مارين شيليتش: 4,185 نقطة.

7- دومينيك تيم: 3,825 نقطة.

8- كيفن أندرسون: 3,775 نقطة.

9- جريجور ديمتروف: 3,440 نقطة.

10- جون إيسنر: 3,290 نقطة.