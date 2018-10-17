المباغتة سلاح الشباب أمام الهلال

المواطن - محمد سمعة

تدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالأمس بكل جدية وتحت قيادة مدربه الروماني سوموديكا وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة نادي الهلال في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب للتخلص من سلسلة التعادلات والتي حققها مؤخرًا في الدوري السعودي، حيث تعادل في آخر ثلاث جولات مع أندية الفتح والرائد والتعاون.

وسيعتمد الشباب على استغلال الفرص الهجومية والتي ستُتاح له عند مواجهة الهلال، كما سيركز على إنهاء الهجمة في شباك الخصم وهي المشكلة والتي عانى منها الليث في مبارياته الأخيرة بالدوري حيث أهدر كميات كبيرة من الفرص كانت كفيلة بتحقيق النقاط الثلاث.

وسيتجه الشباب للعب بنفس طريقة نادي الزمالك المصري، والذي نجح في الفوز بلقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال عن طريق ترك الاستحواذ للزعيم، ومباغتته بالهجمات المرتدة.

يحتل الشباب حاليًا المركز الخامس في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد تسع نقاط.

ويطمح الشباب إلى تحقيق مركز جيد في المربع الذهبي من أجل التأهل لبطولة آسيوية في الموسم المقبل، كما وعد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الشباب جماهير النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول بصفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تعول جماهير الشباب على اللاعب ناصر الشمراني مهاجم الفريق وصاحب الخبرات الطويلة، حيث سبق له اللعب مع نادي الهلال.