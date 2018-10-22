المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.. محاضرة بأدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

يقيم نادي الأحساء الأدبي على مسرح النادي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، محاضرة يتحدث فيها المحلل السياسي الكويتي مشعل النامي عن ( المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ) وستتناول المحاور التالية :

‏• – البعد التاريخي والجيوسياسي للمنطقة

‏• – قضية خاشقجي وأبعادها

‏• – الموجة الثانية للربيع العربي

‏• – أهداف الغرب في الشرق الأوسط

ويدير المحاضرة، الإعلامي خالد القحطاني مدير العلاقات والإعلام بالغرفة التجارية بالأحساء

وقد وجه النادي الدعوة عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للمثقفين والمجتمع الأحسائي لحضور هذه المحاضرة والدعوة عامة.