المرور تتفاعل مع شكوى بوجود خلل كارثي بإشارة ضوئية بالأحساء

المرور تتفاعل مع شكوى بوجود خلل كارثي بإشارة ضوئية بالأحساء

2018/10/18
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع شكوى وجهها مواطن؛ بسبب وجود خلل في الإشارة الضوئية في الأحساء عند محطة القطار.

وفي التفاصيل: قدم أحد الأشخاص شكوى للإدارة العامة للمرور بشأن وجود خلل برمجي بالإشارة الضوئية الإلكترونية المرتبطة مع القطار بالأحساء.

وجاء في الشكوى: يرجى التواصل مع إدارة المرور بالأحساء بشأن الإشارة الضوئية الإلكترونية المرتبطة مع القطار، حيث تشكل الإشارة تداخلًا في المركبات بسبب مشكلة ما في برمجتها.

وردت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي ”تويتر” قائلة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.


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