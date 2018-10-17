المرور يحدد غرامات تجاوز السرعة على هذه الطرق

المواطن - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن تعديلات نظام المرور في المادة (68) والخاصة بجداول مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

وشدد المرور السعودي على أهمية التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتجنب مخاطرها، وكذلك تجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات حسب نظام المرور.

ونشر المرور، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يتضمن الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ(80) كم / الساعة، حيث تبدأ الغرامات من 150 ريالًا وتصل إلى 2000 ريال حال تجاوز السرعة القصوى.

الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ١١٠ ) كم / الساعة.

نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتنعم بقيادة آمنة.#هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/UenAXLSdpF — #المرور_السعودي (@eMoroor) October 17, 2018